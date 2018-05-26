Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ikisi de yüksek kaliteli proteinler olmakla birlikte peynir altı suyu ‘hızlı protein’ olarak bilinir. Çünkü amino asitlere hızla parçalanır ve kan dolaşımına emilir. Bu da sütü, antrenmanınızdan sonra tüketebileceğiniz iyi bir protein yapar. Kazein ise daha yavaş sindirilir. Bu yüzden daha uzun süre tok kalınması ve metabolizmayı uyarıcı etki yapması açısından idealdir. Hem yemekler arasında hem de uyku öncesi rahatlıkla tüketilebilir. Süt her ikisini de sağladığı için, kas geliştirme proteinlerinin ideal bir kombinasyonunu sağlar” dedi. Sütün yağ yakımına da etkisi olduğunu belirten Mumcu, “Yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre ağırlık kaldırma egzersizi yaptıktan sonra süt içilmesi, soya veya karbonhidratlı içeceklere göre kas yapımını daha fazla artırırken, daha çok yağ yakılmasını da sağlıyor” diye ekledi.