Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genellikle kişilerin ramazanda kazandıkları cesareti devam ettirmek istediklerini söyleyen Prof. Dr. Toprak “Ramazan ayı sigara bırakmak için bir fırsattır. Bir hekim desteği ile de daha kolay ve uzun vadeli bırakılabilir. Ayrıca iftarda üst üste sigara içmemeye dikkat etmek gerekir. Gün boyu kanda nikotin seviyesinin düşmesi, bilinçaltında yasakların kalktığı mesajının verilmesi ile tiryakiler sigarayı art arda yakıyorlar. Tıpkı iftarda az, yavaş ve bölünmüş şekilde yemek yemeyi önerdiğimiz gibi, arka arkaya ve çok miktarda sigara içilmemesi konusunda da uyarıyoruz. Çünkü bu durum çarpıntı, tansiyon yükselmesi, bulantı, baş dönmesi, midede yanma ve asit artışı gibi şikâyetlerin yanı sıra kalp krizi ve beyin kanaması riskinde ciddi artışa sebep olmaktadır” diye konuştu.