Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genellikle 40 yaş üstü kişilere konulan Tip 2 diyabet teşhisinin, son yıllarda çocuklarda şişmanlık ve hareketsizliğin artmasıyla, gençlerde de artış gösterdiği bildiriliyor. Medicana Bahçelievler Hastenesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel “Yaşlı hastalığı olan Tip 2 diyabetin gençlerde de görülmesinin en önemli sebepleri, çocukların beslenme biçimindeki değişimler, hareketsizlik ve bu hareketsiz yaşamanın beraberinde gelen telefon, tablet ve bilgisayarlara bağımlılık” dedi. Düzensiz beslenme ve hareketsizlikle beraber şişmanlayan çocuklarda insülin direncinin geliştiğini söyleyen Dr. Demirel, “Çocuğun gün içerisinde uzun süre televizyon izlemesi veya uzun süre bilgisayar oyunu oynaması gibi hareketsiz aktiviteler engellenmeye çalışılmalıdır. Çocuğun günlük hareket miktarı artırılmalı düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuklara ve ailelerine günlük kalori alımı, yeterli ve dengeli beslenme gibi temel beslenme bilgileri ve sağlığa faydalı yiyeceklerle ilgili bilgiler verilmelidir. Glisemik indeksi yüksek, kana hızlı geçen karbonhidratlar, insülin hormon salınımını tetikler ve açlık ataklarını artırır. Bu yüzden şekerli gıdalar, meyve suları, beyaz unlu mamullerden uzak durarak, daha çok tahıllar, baklagiller, taze meyve ve sebzeler, süt, yoğurt tercih edilmelidir. Ayrıca yemek yeme biçiminin düzeltilmesinde hızlı yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi gerekir” dedi.