Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın kırsal bölgelerinde gerçekleştirilen HERACLES çalışmasının Kist Hidatik Hastalığının günümüzdeki sıklığını ortaya koyan ilk büyük kapsamlı çalışma olduğunu söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan, çalışmanın Türkiye ayağında 8 bin 500 gönüllüye ultrasonografi çekildiğini belirterek, “Bu çalışmaya göre, Türkiye’de kist hidatik hastalığının kırsal kesimde prevalansı yüzde 0,59 olarak bulundu ve 106 bin 237 kişinin bu hastalıktan etkilendiği, hastalığın 34 bin 798 kişi de hâlen aktif olduğu hesaplandı” dedi. Özellikle kırsal kesimlerde besi hayvanları ve köpeklerle yakın temasta olan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu aktaran Prof. Dr. Akhan, “Kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması, parazit mücadelesi yapılmamış köpekleri sevmek ya da çiğ tüketilen sebze ve meyvelerden insanlara bulaşan hastalık, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabiliyor” dedi.