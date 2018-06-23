Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte artık geçmişe oranla çok fazla ve yüksek dozda gürültüye maruz kalıyoruz. Uzmanlar, uzun süre gürültülü ortamda bulunan kişilerin yavaş yavaş ya da ani işitme kaybıyla karşı karşıya kaldıklarını bildiriyorlar. Bu konudaki en büyük risk grubunu ise bilgisayar oyunu oynayan ya da yüksek volümde müzik dinleyen gençler oluşturuyor.



AKUSTİK TRAVMA

Türkiye’de yapılan bir çalışmanın sonuçlarının bu durumu ispat ettiğini söyleyen Florance Nightingale Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aktan “Günümüzde elektronik aletlere ulaşımın kolaylaşması son 10 yılda kulaklık kullanımının artmasına sebep oldu. Eskiden kocaman cihazlar ve küçük basit kulaklıklar vardı. Onların yerini küçük ama çok güçlü cihazlar ve kocaman kulaklıklar aldı. Türkiye de yapılan bir araştırmaya göre 6-19 yaş arasında yapılan taramalarda bu çocukların yüzde 14.9’unda en az 16 desibellik kalıcı işitme kaybı saptandı. Bu çalışmada kulaklık kullanan çocuklardaki yüksek frekanslardaki işitme kaybının düşük frekanslara göre çok daha fazla olduğu görülüyor. Sürekli yüksek sese maruz kalmak akustik travma oluşturuyor” diyor.



SESİN ŞİDDETİ ÖNEMLİ

İşitmenin tıpkı görmek gibi yaşa bağlı olarak azaldığını ancak eğer doğuştan gelen bir problem yoksa, çocuklarda ve gençlerde işitme kabiliyetinin en yüksek seviyede olduğunu hatırlatan Opr. Dr. Aktan “Normalde biz 0’la 30 desibel arasını duyarız. İşitme kaybı 30 desibelden sonra başlar. Mesela yüksek sesle kurulan bir emir cümlesi 50 desibeldir. Normalin üst seviyesi 30 iken bu çocuklar 40-45 desibelden sonra daha iyi duymaya başlıyorlar. Buna sebep olan şey tamamen kulaklığın kullanım süresi ve kulağa gelen sesin şiddeti. Özellikle bilgisayar oyunlarındaki o patlamalar hücre kaybına sebep oluyor. Çocuk bunu günde en fazla bir saat 30 desibeli aşmayan yükseklikte dinliyorsa problem yok ama 80-90 desibelle 15 dakika dinlemek, 1 saat dinlemekten daha çok zarar veriyor. Yani doza süreye ve şiddete bağlı olarak değişen bir şey ” diye açıklıyor.

Az duymak zekâyı etkiliyor

Hiç duymamanın ya da az duymanın çocuğun eğitimini ve zekâ gelişimini negatif etkilediğini söyleyen Opr. Dr. Erkan Aktan, duyma problemi olan yenidoğan bir bebekte konuşmanın gelişmediğini, duymadığı için de öğrenemediğini, bunun da zekâ gelişimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığının yenidoğanlarda işitme testini mecburi hâle getirdiğini ifade eden Dr. Aktan, daha sonra gelişen işitme kayıplarının daha zor fark edildiğini ifade ederek “İşitme kayıplarının çoğu tek taraflı ve hafif derecededir. Ailelerin sadece yüzde 10’u bunu fark edebilirler. Tek taraflı işitme kayıpları çocuklarda kelimelerin algılanması, öğrenme, sosyal becerilerde azalmaya yol açar. Bu süreçte çocuğun okul başarısı düşer. Çocuk iyi duyamadığı için anlatılanları iyi anlayamaz. Bunun sonucunda aynı zekâ seviyesindeki diğer çocuklar ileri giderken, kulağı az işiten çocuk geride kalır. Aileler genellikle bu aşamadan sonra doktora başvururlar” diyor.

Yüksek sesli bilgisayar oyunları işitmeyi bozuyor

Kulaklarımız gözlerimiz kadar önemli bir organımızdır. Uzun yıllar sağlıklı duyabilmek için çocukluk döneminden itibaren işitmenin korunması gerekir.

¥ Ailelerin çocukların kulaklıkla bilgisayar oynamak, tabletten film izlemek, yüksek sesle müzik dinlemek gibi faaliyetleri günde 1 saatten fazla yapmasına izin vermemesi gerekir.

¥ Özellikle okul çağında sık sık solunum yolu enfeksiyonu geçirmek risk oluşturur. Bu çocuklarda orta kulakta sıvı birikir. Ağrı yoktur ama işitme kaybı vardır.

¥ Hangi yaşta olursanız olun, müzik dinlerken film seyrederken kulaklığınızın sesini çok yüksek açmayın. Özellikle konser, düğün, gibi ortamlarda hoparlörlerden uzak durun.

¥ Sık sık gürültülü ortamlara giriyorsanız kulak tıkayıcı veya ses engelleyici kulaklıklar kullanın.

Tedavi erken başlamalı

Çocuğun zihinsel gelişimi için işitme kaybının erken dönemde teşhis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Erkan Aktan “Tek taraflı işitme kaybı veya hafif işitme kaybı olan çocuklarda konuşma tedavisi gereklidir ve beraberinde işitme kaybının derecesine göre işitme cihazının kullanılması gerekebilir. Çocuğun işitmesindeki çok küçük bir kayıp bile, ses işitme eşiklerini bozarak duyma kabiliyetinin zarar görmesine yol açar” diye açıklıyor.