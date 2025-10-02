8 kez aile hekimine gitti, teşhis hep yanlıştı… Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı

Şu anda 27 yaşında olan Stichbury, ilk kez 2015 yılında, henüz 20 yaşındayken kabızlık ve zaman zaman yaşadığı dışkıdaki kanama nedeniyle doktora başvurdu. Ancak 8 kez doktora gitmesine rağmen, her seferinde rahatsızlığının IBS olduğu ve endişelenecek bir durum olmadığı söylendiğini iddia etti.

4. EVRE KOLON KANSERİ ÇIKTI

Şikayetleri devam edince Ağustos 2024’te kolonoskopiye yönlendirilen Stichbury’ye, yapılan testler sonucunda kanser teşhisi kondu. Hastalığın karaciğer ve akciğer gibi farklı organlara da yayıldığı ve evre 4 kolon kanseri olduğu ortaya çıktı.

Hemşirelik yapan Beth Stichbury, kanserin pek bilinmeyen belirtilerine dikkat çekmek ve vücudunda terslik olduğunu hisseden kişilere kendilerini dinlemeyi bırakmamaları yönünde çağrıda bulundu. Stichbury ayrıca, yıllar boyunca yanlış teşhis konulmasından dolayı yasal yollara başvurmayı da değerlendirdiğini belirtti.

TELEFONLA ARAYIP KÖTÜ HABERİ VERMİŞLER

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Stichbury, “Bunun zararsız bir şey olacağını düşünüyordum. Hep IBS olduğu söylendi. Bir gün markete giderken telefonla arayıp kanser olduğumu söylediler. Araştırdığımda, kanserin belirtilerine neredeyse birebir uyuyordum. Şaşırmadım, hatta bir yanım rahatladı çünkü artık ne olduğunu biliyordum. Elbette bu noktaya varmasını beklemiyordum” dedi.

Beth Stichbury hastalığıyla ilgili ameliyat geçirdi ve kalıcı bir stoma (bağırsak çıkışı) takıldı. Şimdilerde kemoterapiye devam eden genç kadın, uygun olursa klinik çalışmalara katılmayı da umuyor.

“AYAKTA DURURKEN BİLE ACI ÇEKİYORUM”

“Her gün, gün boyu çok şiddetli ağrılar çekiyorum. Aşırı derecede halsizim. Artık eskisi gibi değilim, 27 yaşındaki biri gibi yaşayamaz hale geldim. Ayakta dururken bile acı çekmediğim bir anı hatırlamıyorum. Kızımı parka götürmeyi, basit şeyleri yapmayı özledim. Artık enerjim yok, birçok şeyden geri kalıyorum” diyen Stichbury, hayattaki en büyük arzusunun kızının büyüdüğünü görebilmek olduğunu belirtti.

“GENÇ YAŞIMDAN DOLAYI CİDDİYE ALMADILAR”

Genç yaşına rağmen hastalığın ölümcül etkileriyle karşı karşıya kalan Stichbury, doktorların kendisini yıllarca dinlememesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Eski bir bale eğitmeni olan Stichbury, semptomlarının genç yaşı ve fiziksel olarak sağlıklı görünmesi nedeniyle görmezden gelindiğini düşünüyor.

HERKESİ UYARIYOR

Teşhis konduktan sonra farkındalık oluşturmak amacıyla semptomları anlatan afişler hazırlayan ve bunları sokaklarda dağıtan genç kadın, şunları söyledi:

“Umarım daha fazla genç, bu belirtileri tanır. Yaşın kanserle hiçbir ilgisi yok. Bu hastalık herkesi etkileyebilir. Artık dünyanın en ölümcül dördüncü kanseri haline geldi çünkü tarama yapılmayan 40 yaş altı kişileri öldürüyor.”