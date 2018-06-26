Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ailenin bebeğinde katarakt olduğunu çok geç fark ettiğini söyleyen Avrasya Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım “Bebeğin gözünde anne karnındayken geçirilen enfeksiyon hastalıkları, genetik bozukluklar, erken doğum, hipoglisemi gibi sebeplerden dolayı doğumsal katarakt gelişebilir. Bununla birlikte zekâ geriliği, kalp ve böbrek rahatsızlıkları gibi sistemik hastalıklarda da katarakt görülebilir” dedi. Bebeklere de her yıl düzenli olarak göz muayenesinin yaptırılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yıldırım “Katarakt yoğunluğuna göre göz bebeğinde beyazlık olarak görülüyor ve çoğunlukla doktorun muayenesi ile tespit edilebiliyor. Tedavi edilmezse ileri derecede göz tembelliğine sebep olabiliyor” dedi.