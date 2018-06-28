- Yemeklerinize pul biber ilave ediniz. Acı pul biber vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.
- Yumurta, biotin içeriğinden dolayı diyette metabolizmanızın artması açısından önemlidir.
- Yeterli ve dengeli protein tüketilmezse metabolizma yavaşlayacaktır. Çünkü vücut proteini sindirmek için daha çok enerji harcamaktadır. Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı proteinleri diyetlerinizde mutlaka yer vermelisiniz.
- Metabolizmanın bir diğer düşmanı da uzun süre aç kalmak; 2-3 saat aralıklı periyodlar ile mutlaka bir şeyler tüketin.
Metabolizmayı hızlandırarak kilo verin
28.06.2018 - 08:41 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 08:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaza girerken şok diyetlerden uzak durmak gerektiğine dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Diyetisyeni Dilara İsmailoğlu metabolizmayı hızlandıracak beslenme tüyoları verdi.
- Yemeklerinize pul biber ilave ediniz. Acı pul biber vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.
Etiketler : metabolizma,sağlık,kilo verme,
569173 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/569173.aspx
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