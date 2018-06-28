Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

- Yemeklerinize pul biber ilave ediniz. Acı pul biber vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.

- Yumurta, biotin içeriğinden dolayı diyette metabolizmanızın artması açısından önemlidir.

- Yeterli ve dengeli protein tüketilmezse metabolizma yavaşlayacaktır. Çünkü vücut proteini sindirmek için daha çok enerji harcamaktadır. Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı proteinleri diyetlerinizde mutlaka yer vermelisiniz.

- Metabolizmanın bir diğer düşmanı da uzun süre aç kalmak; 2-3 saat aralıklı periyodlar ile mutlaka bir şeyler tüketin.