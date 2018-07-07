Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Yeni dönemde Meclis’e gelecek olan cinsel istismar düzenlemesi ve gündemdeki konuları AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, gazetemize değerlendirdi. Çam, özetle şunları söyledi: İnsanlık dışı bir tablo ile karşı karşıyayız. ‘Yavrularımıza dokunmayın’ diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünyada kötü muamele gören her 4 çocuktan bir tanesi istismara uğruyor. Son dönemde sosyal medya ve basında gündeme gelmesi belki farkındalığı arttırmak için iyi olabilir ama bir anlamda da bu olumsuzluğun yaygınlaşması bazı sapkın ruhlu insanların zihinlerinde farklı bir şeylerin oluşmasına da sebep oluyor. Seçim erkene alınmamış olsaydı, Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başkanlığında üzerinde çalışılmış olan kanunlar çıkmış olacaktı. Bizim önceliğimiz önleme tedbirleri. Olay olduktan sonra hiçbir şey Eylül’ü Leyla’yı getirmiyor. Dağa çıkan çocukların haklarını savunmayanlar, Leyla’nın arkasından ağlaması ise başka bir tezat... Pedofili denilen sapkınlığı topluma anlatmamız gerek. Ben iyi bir eğitim almama rağmen hep çocuklarımı önceledim. Ne iş hayatımdan ne de çocuklarımdan kopmak istemedim. Çocuklarımı başkasının eline hiçbir zaman bırakmadım. 15 Temmuz’da FETÖ denilen hain bir örgüt yapılanması çocukları ailelerinden koparmak üzere sinsi bir güven atmosferi kurarak çocukları teslim aldı ve milletçe çok ciddi bir darbe ile karşı karşıya kaldık. Çocuğumuzu bir başkasına teslim ettiğimizde bazı sorunlarla karşılaşmanız kaçınılmaz oluyor. 3 çocuğumda da bunlara dikkat etmeye çalıştım. Her sokağa bir ‘bilge kadın’ olacak şeklide mahallenin sorunları ile ilgilenen ve sokağın sorumluluğunu alabilecek bir çalışma önerimiz var. ‘Sigara sağlığa zararlıdır’ reklamları gibi, çocukların bilinçaltına yerleşecek şekilde okul sütü kutularına koruma tedbirleri yazılmalı.