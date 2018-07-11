Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sedef Hastalığı Neden Olur? Sedef Hastalığının Belirtileri ve Türleri Nelerdir? Sedef hastalığı sıkça görülen bir cilt rahatsızlığıdır. Sedef hastalığının birçok farklı türü ve belirtisi bulunmaktadır. Bu türler arasında en yaygın görülen ise plak tipi sedef rahatsızlığı olarak biliniyor. Sedef hastalığı nasıl geçer? Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığının türleri nelerdir? Sedef hastalığının belirtileri nedir ve sedef hastalığı nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

SEDEF HASTALIĞI GENEL OLARAK 5 GRUPTA İNCELENİR:

Plak tipi

Guttat tipi

Püstular tipi

Eritrodermik tipi

İnverse tipi

Bu türler arasında en yaygın görülen tür, plak tipi sedeftir. Diğerr türler daha nadir olarak hastaları etkiler.

SEDEF HASTALIĞI NEDENLERİ:

Sedef hastalığı, deride neden olduğu döküntüler nedeniyle genellikle alerjik bir hastalık olarak algılanır. Ancak bu doğru bir kanı değildir. Sedef hastalığında görülen döküntülerin nedeni herhangi bir alerjen değildir.

Sedef hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlığın önemli olduğu düşünülmektedir. Ailesinde sedef hastası olan bir kişinin, hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir. Genetik faktörüne ek olarak, yoğun stres ve bir takım çevresel faktörler de hastalığın gelişiminden sorumlu tutulmaktadır

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ:

Sedef hastalığının en ayırt edici belirtisi deri üzerinde oluşan ve plaj adı verilen döküntülerdir. Plaklar kırmızı renkte ve kuru bir yapıya sahiptir. Sedef hastalığı sıklıkla saç diplerinden başlar. Saç derisinde görülme sıklığı çok yüksektir.

Saçlı deriden sonra sedef hastalığının en çok görüldüğü yerler dirsek ve diz bölgeleridir. Sedef hastalığının neden olduğu döküntüler, simetrik bir yayılım gösterir. Vücudun sol tarafında oluşan bir leke, aynı şekilde sağ tarafta da oluşur.

Plakların görünümü ve büyüklüğü değişkenlik gösterir. Hastalığın ilk evresinde küçük daire şeklinde döküntülerle başlar. Daha sonra bu döküntülerin çapı büyümeye ve vücudun farklı bölgelerine yayılmaya başlar.

Döküntüler sonucunda cilt kendini hızla yenilemeye başlar. Yenileme hızının artması, hücrelerin birikmesine ve derinin kalınlaşmasına neden olur. Cilt üzerindeki değişimleri takiben, tırnaklarda da bozulmalar meydana gelir. Tırnak yapısının çukurlaşması ve tırnağın pul pul olarak dökülmesi yaygın olarak görülür.