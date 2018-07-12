Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Santa Farma’nın Türk ilaç sektörünün ihracata dayalı büyüme vizyonuna ihracat pazarlarını genişleten stratejileriyle katkı sağladığını söyleyen Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erol Kiresepi, “2018 sonu itibarıyla ürünlerimizi Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Rusya’ya, Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 40’ın üzerinde ülke ve bölgeye satmayı hedefliyoruz. Şirketin, 80’inci yaşını kutlayacağımız 2024 yılı için belirlediğimiz hedef Türk ilaç şirketleri arasında ihracat şampiyonu olmak” dedi.