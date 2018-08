Türkiye Gazetesi

Ünlü profesör Canan Karatay, Turgutreis mahallesinde düzenlenen kitap imzalama etkinliğine katıldı. "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" isimli kitabını okurları için imzalayan Karatay, Kurban Bayramına ilişkin beslenme önerilerinde bulundu.

Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Canan Karatay, doğal olan her şeyin istenildiği kadar tüketilebileceğini ifade ederek şu sözlere yer verdi "Bayramda baklava ve börek tüketmesinler. Onun yerine bol bol kuyruk yağı ve kırmızı et yesinler. Kırmızı et yağıyla beraber çok faydalıdır. İstedikleri kadar tüketebilirler" dedi.

Karatay 15 günlük meslekten men edilmesiyle ilgilide açıklamalar yaparak “Anayasa mahkemesinde sonuç bekliyoruz. Hukuk süreci devam ediyor. Kesinleşmiş bir şey yok. O alınan karar, algı yapmak için. O karar bize Şubat ayında geldi. Bizde Mart ayında Anayasa mahkemesine başvurduk” ifadelerini kullandı..

Türk kahvesi en güçlü antioksidandır

Etkinlikte duble türk kahvesi içen Karatay türk kahvesinin çok sağlıklı olduğunu belirterek "Kahve en güçlü antioksidandır. Şekersiz olmak şartıyla tüketilebilir. Bayramda şeker yerine bol bol kahve içebilirsiniz"dedi.

Tatilcilere tavsiyelerde de bulunan Karatay Kurban bayramını sahillerde tatil yapanların bol bol güneşlenmesini D vitamini almalarını ve kış için D vitaminini depo etmelerini istedi.