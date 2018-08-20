Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen hemen herkesin elinde pet şişe olduğunu kaydeden Korkusuz, şunları konuştu: Pek çok kişi daha ekonomik olduğu için cam şişe yerine pet şişelerdeki suyu tercih ediyor. Ancak pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (BisfenolA) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar BPA’nın kalp hastalıklarından hormonal problemlere, kısırlıktan gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa yol açabileceğini ortaya koymuş. Ayrıca pet şişeler tabiat için de büyük bir kirletici. Damacanalardaki sıkıntı daha da büyük. Sularınızı evlerde güvenilir bulunan su arıtma cihazlarında arıtıp cam şişelerde muhafaza edin. Doğru seçilmiş ve bakımları zamanında yapılmış bir su arıtma cihazı içilebilecek, kaliteli su sağlar. Size dört mevsim için önerimiz evinizde suyunuzu kendinizin arıtması ve saklamak ya da taşımak için cam kaplar kullanmanız. Litrelik cam şişelere dolduracağınız suyu gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Arıtma cihazı alırken de NSF belgesi olanları tercih ediniz. İSTANBUL İHA