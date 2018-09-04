Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Erken dönemde tedavi edilmediğinde eklemlerin bozulmasına sebep olan kıkırdak hasarının, yakın bir gelecekte diğer organlarda olduğu gibi donörden yapılan nakille tedavi edilmesi gündeme gelecek. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç “Uzun yıllardır yurtdışında yapılan ve son derece başarılı sonuçlara ulaşılan “Donörden Kıkırdak Nakli’nin” yirmi yıllık takiplerinde, yüzde 70-80 başarı elde edildiği görülüyor. Bu usulün kıkırdak tedavisinde kullanılması konusunda ülkemizde de girişimler devam ediyor” dedi. Donörden naklin kişinin kendinden yapılan nakille karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Meriç “Kişinin kendinden yapılan kıkırdak naklinde, hastadan doku örnekleri alınıyor. Laboratuvar ortamında oluşturulan yeni dokular tekrar hastaya naklediliyor. Donörden yapılan kıkırdak nakinde ise, organ nakli sürecinde olduğu gibi, organ bağışı sonrasında elde edilen kıkırdak kullanılıyor” dedi.