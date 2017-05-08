Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için ilk 4 sıra yarışı veren iki takımdan Arsenal ve Manchester United'ın düellosunda kazanan Londra ekibi oldu.

Perşembe akşamı Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşan Manchester United'da Jose Mourinho kadro geniş çaplı bir rotasyona giderken, Arsenal'e üç puanı getiren golleri Xhaka ve Welbeck kaydetti.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Arsenal'in İsviçreli orta sahası Granit Xhaka'nın 54. dakikada yaklaşık 30 metreden çektiği şut savunmaya çarparak United ağlarına gidince ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Arsenal sadece üç dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Oxlade Chamberlain'in sağ kanattan yaptığı ortada topu kafa vuruşuyla ağlara yollayan Danny Welbeck eski takımını affetmedi ve 57. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda Manchester United net bir pozisyon bulmakta zorlanınca Arsene Wenger'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dört maçında üçüncü galibiyetini alan Arsenal puanını 63'e yükseltti ve bir maç fazlası olan Manchester United ile arasındaki farkı iki puana indirdi. Dördüncü sıradaki Manchester City'nin 65 puanı bulunuyor.

Arsenal'in Fransız menajeri Arsene Wenger bu zaferle beraber geçmişte büyük sorunlar yaşadığı Jose Mourinho'ya karşı ilk kez Premier Lig galibiyeti aldı. Portekizli teknik adamla bugüne kadar 12 kez karşılaşan Wenger, sahadan 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılmıştı.