Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın İsviçre ekiplerinden Lugano'da forma giyen Davide Mariani'ye transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.



RESMİ TEKLİFTE BULUNDU

İsviçre gazetelerinden Tio'da yer alan haberde bu sezonki performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncunun takımından ayrılabileceği belirtilirken, Beşiktaş'ın kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuya resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.



ATİBA'NIN ALTERNATİFİ

Bu sezon İsviçre ekibiyle 30 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 gollük performansının yanı sıra maçlardaki azmiyle dikkat çekti. Beşiktaş'ın Atiba'nın alternatifi olarak gördüğü oyuncuya Avrupa'dan talipler çıkmaya başladı bile.