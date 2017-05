Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Şok Kasımpaşa mağlubiyeti, sonrasında yaşananlar, Başkan Dursun Özbek’in Florya çıkarmaları... Sarı-kırmızılı takım genel anlamda sancılı bir hafta geçirdi. Artık yapılacak şey Gaziantep maçından başlanarak son 4 maçta en iyi oyunu ortaya koyup, en iyi skorları almaktı... Dün düşme potasındaki rakibine konuk olan Cimbom, mücadeleye oyunu önde kurarak başladı. 8’de Bruma, Sneijder’le verkaç yaparak tehlikeye bölgeye girdi ve Podolski’ye çıkardı. Alman yıldız geç kalınca savunma araya girdi. 23’te Sneijder’in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş, sert vurdu. Top direkte patladı. Her geçen dakika baskısını artıran, ısrarla gol arayan Galatasaray’da sahneye çıkan isim 31’de Josue oldu. Ceza sahası dışında tam kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Josue, önü de boş kalınca düşünmeden şutunu çekti. Top muhteşem gitti ve kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.



Sneijder’den müthiş frikik

Devre bu skorla tamamlanırken, Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 49’da solda bomboş kalan Bruma kaleciyi geçemedi. Dönen top Sneijder’in önünde kaldı. Hollandalının şutunda meşin yuvarlak Fatau’nun koluna çarpmasına rağmen kaleye doğru gitti, çizgide de Musa Nizam golü engelledi. 53’te Gaziantep, Orkan’la sağdan korner kullandı. Thiam müthiş yükseldi ve darbeli kafa vuruşu yaptı. Top direğe vurup kalenin için girdi: 1-1. Beraberliğin ardından iki taraf da orta alanı çok çabuk geçmeye başladı. 61’de Bruma kale önünde yine Victor’a takıldı. 66’da Ben-Hatira sol çaprazdan kaleyi gördü, Muslera gole izin vermedi. Maç gidip gelirken dünya yıldızı Sneijder “Ben buradayım” dedi. 80’de 18’in hafif solunda frikik kazanıldı. Sneijder topun başına geçti ve muazzam vurdu, Hollandalı maçın skorunu belirledi: 2-1.



Onurumuz için

G.Saray’da dün on birde forma giyen Linnes maç sonrası, “Golden sonra oyundan düştük, belki de iyi çalışmadık. Ama sonunda kazandığımız için çok mutluyuz” derken, “Geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu hafta onurumuz için kazanmalıydık” şeklinde konuştu.



Çalık: Çok çalışmalıyım

Galatasaray’ın stoperi Ahmet Çalık maç sonrası, “Taşıdığım formanın bilincindeyim ama daha çok çalışmam lazım. Milli Takım’a gidiyorum ve bunun devamının gelmesi lazım. Abilerim de yardımcı oluyorlar, şu anda bir problemim yok” ifadelerini kullandı.



Uygun hakeme yüklendi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Kazanmak için oynadık ama olmadı. Hakemi yaptığı hatalardan dolayı tebrik ediyorum! Eleştiriyorum onları. Bu zor süreçlerde oyuncularım elinden geleni yaptı. Bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.