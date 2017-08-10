Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Tiroid hastalıkları sadece büyüklere özgü bir problem olarak düşünülür. Ancak tiroid bezinden kaynaklanan hastalıklar bebeklerde bile görülüyor ve çocuğun büyüme-gelişmesinden zekâ gelişimine kadar birçok durumunu etkiliyor. Anne babaları tiroid bezi hastalıkları konusunda uyaran Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Boyraz “Çocuğunuzda yolunda gitmeyen gelişmeler fark ediyorsanız mutlaka tiroid hormonuna baktırın” diyor.

ÇOK USLU BEBEĞE DİKKAT

Tiroid fonksiyon bozukluklarından biri de tiroid bezinin az çalışması olan hipotiroidi. Doğuştan da olabiliyor; 3-4 yaşında da gelişebiliyor. Bebeklerde tiroid bezinin az çalıştığını anlamanın zor olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Boyraz, erken teşhis ve tedavinin çocuğun gelişimini olumlu etkilediğini söylüyor.

Peki bu çocukları nasıl anlayacağız? Doç. Dr. Belirtileri şöyle sıralıyor: Bu çocuklarda bıngıldakların geniş olması, kaba yüz görünümü, dil büyüklüğü, diğer bebeklere göre aktivitelerinin daha düşük olması, kaslarının gevşek olması, uzayan sarılık, kabızlık gibi durumlar, hastalığı ele verir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılından bu yana bütün yeni doğan çocuklara tarama yapılıyor, ilk 48-72 saat arasında bebeklerin topuklarından kan alınıyor. Bu tarama sayesinde hipotiroidiye bağlı olarak ortaya çıkan zekâ geriliğine daha az rastlanıyor...

EN ÖNEMLİ HASAR BEYİNDE

Tiroidi iyi çalışmayan çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel olarak yaşıtlarından geri kaldığına dikkat çeken Doç. Dr. Boyrat “O yüzden tedaviye çok erken başlanmalı. Tedavide nadiren geç kalındığını da görüyoruz. Doktora ulaşma sıkıntısı olan 10 yaşında bir hastam vardı. Doğuştan hipotiroidiydi ve fark edilmemişti. Çocuk bize zekâ geriliği, obezite ve boy kısalığı şikâyetleri ile geldi. Aile hiç fark etmemiş, sadece boy kısalığı yüzünden başvurmuşlardı. Tahlilleri yaptığımızda tiroid bezinin hiç çalışmadığını gördük. Tedavi, boyunun uzamasına ve kilo vermesine yardımcı oldu ama zekâ gelişimi konusunda ne yazık ki geri dönüşü olmadı” diyerek çocuklukta tiroid hastalıklarının önemine dikkat çekiyor.

OBEZİTENİN SEBEBİ OLABİLİR

Tiroid hormonunun metabolizmayı düzenleyen, yağları yakan bir hormon olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Boyraz, “Yağlar yakılamazsa vücutta birikip kilo olarak dönüyor. Çocukluk dönemindeki şişmanlığın sebeplerinden biri de tiroidin az çalışması olabilir” diye anlatıyor.

3 YILDIR AYNI PANToLONU GİYEBİLİYORSA...

Doğumdan sonraki yıllarda ortaya çıkan hipotiroidi belirtilerinin bebeklik dönemiden daha farklı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Boyrat “İleriki yaşlarda ortaya çıkan hipotiroidi hastalığının belirtileri ise çocukta sakinlik, uyku hali, derslerde (özellikle matematiksel derslerde) başarısızlık, dikkat eksikliği, cilt kuruluğu ve cildin pul pul olması, kabızlık, büyüme ve gelişmenin durmasıdır. Çocuğunuz kıyafetlerini birkaç sene giyebiliyorsa, tiroid hormonlarında problem olabilir” dedi.