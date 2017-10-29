Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray kafilesini taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na indi. Kafileyi havalimanında bir grup sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güvenlik önlemleri altında havalimanında kendisini bekleyen otobüse binen kafile, buradan ayrılarak konaklayacağı otele geçip maç saatini beklemeye başladı. Galatasaray'ın Trabzon kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feğhouli.