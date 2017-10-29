Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin Uluç

Divan toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet eden Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu hafta 3 maçta test edilecek VAR (Video Hakem Uygulaması) sisteminin hızlandırılması gerektiğini ifade eden Mosturoğlu, TFF’nin de yoğun bir çaba içinde olduğunu ve uygulamanın gerekirse devre arasından sonra hayata geçeceğini belirtti. VAR’ın maliyetinin nasıl karşılanacağı yönündeki ısrarlı sorularına cevap alamadıklarını söyleyen Şekip Mosturoğlu, “Tahminim Federasyon’un üsleneceği yönünde” dedi.

Babel’in indirimi yanlı

Caner Erkin’e verilen ceza konusuna değinen Şekip Mosturoğlu, “Bence 6 maç yüksek, 4 maç olmalıydı” derken Tahkim Kurulunda indirim olacağını sanmadığını belirtti. Babel’in ceza indirimini (1 maç) yanlı bulduğunu vurgulayan Mosturoğlu, “En az 2 maç olmalıydı” vurgusunda bulunurken Alper’le ilgili olarak, “Alper’e verilen ceza otomatikti. Kırmızı kartta verilen cezaydı, onun altına inilmiyor. Gökhan Zan’a kadar eskiden kırmızı kartların iptal olduğu zamanlar oldu. Ama sonra FIFA yazı yolladı. Kart hatalı olsa da kişide hata olmadığı sürece otomatik maç cezası veriliyor” açıklamasında bulundu.

Kavram karmaşası…

Görüntüden ceza vermek için talimat değişikliğine gerek olmadığını dile getiren Şekip Mosturoğlu, “Disiplin talimatına göre bu eskiden de mümkündü. Görüntüden ceza vermenin bayağı kriterleri var. Hakemin görüş alanında olmadığı gibi FIFA disiplin talimatında verilen tipte suçlardan olması gerekiyor” derken “Caner Erkin’in durumu o suç tipine uygun değil aslında” hatırlatmasında bulundu. Mosturoğlu, “Resmi yayıncının görüntüsü esastır. FIFA’da görüntünün yayınlanmış olması gerekiyor ancak Türkiye’de resmi yayıncının görüntüsü diyorlar” sözleriyle karışıklığa açıklık getirdi.