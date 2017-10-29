Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, üst sırasında bulunan rakiplerinin haftayı yenilgiyle kapatmasıyla 3. sıraya yükselme şansı yakaladı. 15 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Kayserispor’u mağlup etmesi durumunda 18 puana yükselecek ve averajla Beşiktaş’ı geride bırakarak 3. sıraya kurulacak. Fenerbahçe’nin üstünde bulunan ekiplerden Akhisarspor ve Göztepe’nin haftayı mağlubiyetle kapatmasını fırsat olarak gören Fenerbahçe’de tek hedef 3 puan.

GEÇEN SEZON 5 PUAN KAPTIRDI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kayserispor’la ligde ve Türkiye Kupası’nda toplam 4 maça çıktı. Ligde sahasındaki mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Kayserispor’a 4-1 mağlup oldu ve 2 maçta 5 puan kaptırdı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor’u 2 maçta da 3-0’lık sonuçlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 karşılaşmada Fenerbahçe 25 kez galibiyete uzanırken 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Kayserispor, güçlü rakibi karşısında 7 kez kazanmayı başardı. Fenerbahçe’nin sahasında oynanan maçlarda ise sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü bulunuyor. Taraftarı önünde Kayserispor’la 21 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçların 18’inde galibiyete uzanırken, 2 kez mağlup oldu. Kadıköy’de oynanan maçlarda alınan tek beraberlik ise geçen sezon 3-3 sonuçlanan maç oldu. Zorlu karşılaşma öncesinde Kayserispor’da herhangi bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe’de ise Robin van Persie forma giyemeyecek. Mehmet Ekici’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın bu futbolcuyu riske etmemesi bekleniyor.