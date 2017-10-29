Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in Medel ve Lens’i oyuna dahil etmek istediği ancak ikilinin girmek istemedikleri iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Lens, “Söylentileri duydum. Herkesin şunu bilmesini isterim ki her zaman severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.