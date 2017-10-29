Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Basın Sözcüsü Koray Erikçi, 13 Kasım Pazartesi günü olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.Erikçi yaptığı açıklamada, “Kulübümüz yönetim kurulu Demir Grup Sivasspor maçı sonrası olağanüstü toplanarak 13 Kasım 2017 Pazartesi günü olağanüstü kongre kararı almıştır. Yönetim kurulumuz Kardemir Karabükspor kulübünün zarar görememesi ve yönetimsel bir boşluğun oluşmaması için istifa etmek yerine bu kararı almayı daha uygun bulmuştur” dedi.