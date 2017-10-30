Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Şenol Güneş'in antrenman öncesi Oğuzhan Özyakup ve Gary Medel ile görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Alanya maçında oyundan alınmasına sinirlenen Oğuzhan ile "Oyuna gir" talimatına ağırdan davranarak cevap veren Medel'e sert uyarılarda bulunduğu ve "Hiç kimse takımın üzerinde değildir. Disiplini bozacak tavırlara asla izin vermem. Biriniz kaptan, diğeriniz de takımın en tecrübelilerindensiniz. Davranışlarınızla gençlere örnek olmanız gerekiyor. Bu nedenle hal ve tavırlarınıza daha çok dikkat etmelisiniz" dediği belirtildi.

'SEVEREK OYNUYORUM'

Jeremain Lens'ten Alanya maçında oyuna girmek istemediği iddialarına yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hollandalı yıldız, "Söylentileri ben de duydum. Ancak şunu bilmelerini isterim ki, her zaman severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.