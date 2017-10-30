Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş takımı geçen seneki kadrosunu hemen hemen koruyor. Yani oradaki oynayan oyuncular yerinde duruyorlar ve iyi bir performans sundukları sürece de formayı alacaklar. Dönem dönem oyunculara şans gelir. Açıkçası Lens'e o şans geldi. Quaresma'nın kırmızı kart görmesiyle beraber 2 maç oynadı. O sırada formayı alma gayreti içerisinde olacak. Alamazsa da gelen tekrardan formasını alıyor. Bu rekabetin olduğu bir şey. Böyle kimsenin armut piş ağzıma düş pozisyonunda olacak bir şey değil. Onlarda o rekabeti yaşayacaklar. O rekabet Beşiktaş'a daha çok kalite getirecek. Oyuncular oynamak için çok çalışacaklar. Bu duygusal bir ilişki değil. Profesyonel bir iş. Ücretler alınıyor, kontratlar var. O ücretler ödeniyor. Onlar da işlerini daha çok yapacaklar. Negredo'nun takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene de bu dönemlerde hatta devre arasında Aboubakar ile alakalı nereden buldunuz bunu derlerken, Mart ayında aman bunun bonservisini alalım dediler. Adaptasyon süreleri böyle birazcık sürer. Medel ile alakalı da aynı fikirdeyim. Lens çok kaliteli bir oyuncu, zaten üzerinde konuşulacak bir durum yok. Devre arasında daha da rekabet artacak. Gökhan Töre geliyor, özellikle kanatlar açısından baktığımız zaman. Defans blokuna bir transfer yapacağız kesin. Vida, tornovida hepsi olacaktır yani. İnşallah daha rekabetçi olacaktır. Lig de uzun maraton, bunun içerisinde kırmızı kartlar var, sakatlıklar var, kadroyu böyle geniş tutmanızın amacı da bir yerde o'' ifadeleriyle değerlendirdi.

''LENS 4 YIL DAHA BİZİMLE''

Beşiktaş başkanı, Lens'in sezon sonu alınmayacağı şeklindeki görüşlerin aksine 4 yıl sözleşmeli oyuncuları olduğunu da dile getirerek ''Lens kaliteli bir oyuncu. İnanılmaz derecede iyi bir çocuk. Bizim takıma da adapte olması biraz zaman aldı. Çünkü, bizden önceki takımlarda direkt oynadı. Geçen sene de dahil. Onun bir moral bozukluğu olabilir ancak onun tartışılacak bir tarafı yok. İnanılmaz derecede kalitesi, üstün meziyetleri olan iyi bir oyuncu. Adaptasyonu biraz süre alabilir, olabilir normal bunlar. Lens bizim sözleşmesini aldığımız bir oyuncu. Öyle sezon almayacağız öyle değil. Bu sene bir kiralama yaptık bir dahaki sene satın almasını yapacağız. Bizim için önemli şeyler, bugün basına da açıklama yapmış. Doğru karakterli iyi oyuncular, Allah yardım eder, onlarda işlerini yaparlar. Lens'ten faydalanacağımızı düşünüyorum ben'' diye nokta koydu.