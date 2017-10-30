Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan önce bugün toprağa verilen eski yönetici Vedat Olcay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Vedat Olcay, bugün İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.