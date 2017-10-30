Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan önce bugün toprağa verilen eski yönetici Vedat Olcay için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Vedat Olcay, bugün İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.
Vedat Olcay anısına saygı duruşunda bulunuldu
30.10.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 30.10.2017 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması öncesinde bugün toprağa verilen eski yönetici Vedat Olcay anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Etiketler : fenerbahçe,kayserispor,süper lig,
515620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/515620.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
10
7
2
1
21
8
13
23
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
4
Kayserispor
9
5
2
2
14
10
4
17
5
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
6
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
7
Bursaspor
10
5
1
4
20
13
7
16
8
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
9
Fenerbahçe
9
4
3
2
17
12
5
15
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
13
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
10
2
2
6
12
21
-9
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
10. Hafta Maçları
27.10.2017
Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe
28.10.2017
Gençlerbirliği 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
28.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.10.2017
Alanyaspor - Beşiktaş
29.10.2017
Atiker Konyaspor 1 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
29.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 1 Demir Grup Sivasspor
29.10.2017
Bursaspor 4 - 0 Antalyaspor
29.10.2017
Trabzonspor 2 - 1 Galatasaray
30.10.2017
Fenerbahçe - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
18
4
Ç. Rizespor
10
5
3
2
18
14
4
18
5
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
6
Altınordu
10
4
3
3
17
12
5
15
7
Elazığspor
10
4
3
3
15
13
2
15
8
İstanbulspor
10
4
2
4
10
9
1
14
9
Adana Demirspor
10
4
2
4
15
15
0
14
10
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
11
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
12
Erzurumspor
10
3
3
4
12
14
-2
12
13
Gazişehir G.Ant
10
2
5
3
8
6
2
11
14
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
10
2
2
6
11
15
-4
8
16
Denizlispor
10
2
2
6
10
19
-9
8
17
Grandmedical Manisaspor
10
3
1
6
12
16
-4
7
18
Gaziantepspor
10
1
2
7
4
20
-16
2