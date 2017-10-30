Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketlerinin ardından teknik pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmana topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman interval koşuyla tamamlandı.