Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Galatasaray, Göztepe ve Akhisar kaybetmiş, Başakşehir, Beşiktaş kazanmıştı. Bu sonuçlar zorluk derecesi yüksek olan Kayseri maçının önemini de katlamıştı Fenerbahçe için. Sarı-lacivertliler tat vermese de kazanmak zorundaydı. Ancak Kayseri’nin bu sezonki performansı kadar, geçen sezonki buluşmalarda aldığı sonuçlar da korku veriyordu. Tribünlerde büyük boşlukların olduğu karşılaşmada Fenerbahçe’nin bütün oyun planı Valbuena üzerine kurulmuş görülürken, Giuliano kayıpları oynuyor, Dirar bütün pasları rakibe, Ozan da geriye yapıyordu. Sarı-lacivertlilerin karmaşası taraftara saç baş yoldururken, Kayseri kendinden emin bir şekilde top yapıyordu. Ancak Josef destekli kalabalık Fenerbahçe savunması hücumcuların eksikliğini başarıyla kapatıyordu. Maçın ilk tehlikesi 33’te Valbuena’nın frikiğiyle gelse de, önce kaleci sonra direk gole engel oldu.

>90+5’te şoku yaşadı

F.Bahçe tribünleri gol beklerken 41’de Neustadter’in inanılmaz hatasını Umut Bulut cezalandırdı: 1-0. Kadıköy’deki endişeyi bir nebze azaltan ise beraberliğin erken gelmesi oldu. O ana kadar sahanın en kötülerinden an Ozan 45’te Valbuena’nın pasında skoru eşitledi: 1-1. Devre böyle biterken 50’de Janssen’in vuruşunda topu kornere çelen kaleci Lung, Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter’in hatasını telafi etmesine engel olamadı: 2-1. 62’de ise Valbuena’nın direkten dönen frikiğini tamamlayan Josef farkı 3-1’e getirdi. Ama bu durum uzun sürmedi. Neto 68’de kendi kalesini vurdu: 3-2. Kayseri umutlanmış, F.Bahçe için ise diken üstü dakikalar başlamıştı. 90+5’te son atakta kalabalık arasında son dokunan Gyan skoru tayin etti: 3-3. Kayseri mükemmel bir geri dönüşle geçen sezonki skoru tekrarlarken, F.Bahçe 2 puandan çok daha fazlasını kaybetti.

Bu skor hiç normal değil!

Fenerbahçeli futbolcular maçın skoruna inanmakta zorluk yaşadı. Takımın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, “2. yarıda daha iyi olan taraf bizdik. 2 gol bulup skoru 3-1’e getirdik. Skor 3-1’e geldiyse o maçı öyle bitirmelisiniz. Olmamalıydı böyle bir bir şey. Bu skor normal değil. Tek tehlikeleri 3. goldeki orta. Önde daha iyi basarak oraya gelmelerini engellememiz lazımdı. Bu imkanı vermemeliydik” şeklinde konuştu. Hatasıyla gole sebep olan, bir de gol atan Neustadter ise, “Maçta 3-1 öne geçtikten sonra kimse sorumluluk almadı. Herkes maçı kafasında bitirdi. Kelime bulmakta zorlanıyorum. Ne oldu anlamadım. 3-1’den sonra kimse top istememeye başladı. Mola vermiş gibiydik” şeklinde takım arkadaşlarına şok suçlamalar yaptı.