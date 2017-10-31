Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından hayli moralsiz olan F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Rakiplerin aldığı sonuçlarla bizim istediğimiz bir durum oluşmuştu. Ancak sezon içinde birkaç defa olduğu gibi bu fırsatı yine kaybettik. Bireysel hatalar sebebiyle bu tablo ortaya çıktı” vurgusu yaparken, rakip çalıştırıcı Sumudica’nın Valbuena’nın oyunda kalması durumunda puan alamayacaklarını söylemesiyle ilgili olarak, “Kendi takımlarıyla ilgilenseler daha mantıklı. Bu sonuç Valbuena’nın oyundan çıkmasıyla ilgili değil. Valbuena çok başarılı bir oyun ortaya koydu. Aslında biraz geç kalınmış hamleydi. Rakibimiz hep o taraftan geliyordu ve 3-1’ken yapılması gereken bir hamleydi” diye konuştu.

> Bizden kaynaklanıyor

“Maçı 1-0 geriye düştükten sonra 3-1’e getirdik. Reaksiyon gösterebilen bir takımız ancak bunu korumak konusunda problem yaşıyoruz” diyen Aykut Hoca, “3-1’den sonra 4-1’i yakalayacak pozisyonları yakaladık. 90+5’te atılan bir gol. Kolay bir faulden sonra gelen ve hepimizi kahreden bir gol” ifadelerini kullandı. “Suni puan farkı dediğine göre Kocaman’ın bildiği bir şeyler var” suçlaması yapan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün’e de cevap veren Kocaman, “Bildiğim şeyi eğer kendileri bilmiyorsa, asıl enteresan olan bu. Bizim halimiz de ortada. Galatasaray’ın 3 puan bıraktığı haftada 1 puan aldık. Asıl bizden kaynaklı olan bir suni puan kaybı var” diye konuştu.

Küfüre gözaltı

Maçın ardından protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkan morali hayil bozuk Fenerbahçeli bir taraftar, polisle tartıştığı ve küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Sözkonusu taraftar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet yasası çerçevesinde işlem yapılacağı öğrenildi.

En son Akhisar’a!

Fenerbahçe en son 2015-16 sezonunda sahasında iki farklı öne geçtiği maçı kazanamamıştı. Sarı Kanarya o sezonun 7. haftasında ilk yarısını 2-0 önde geçtiği maçta Akhisarspor ile 2-2 berabere kalmış ve iki puan kaybetmişti. Takımın başında Vitor Pereira görev yapıyordu.

Bedir: Hedef üç puandı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir maçın ardından, “Haftanın son maçıydı. Sıkıntılı bir maçtı bizim için. Tabii ki bizim hedefimiz galip gelmekti. Bu maçı kazansaydık ligde 2’nci olacaktık ve lider ile aramızda 3 puanlık bir fark kalacaktı. Olsun, İstanbul’dan 1 puanla dönmek de iyidir” dedi.

dk. 84 Penaltı güme gitti

84. dakikada Kana Bıyık’ın on sekiz içinde Janssen’e yaptığı bu hareket F.Bahçe kanadında büyük tepkiye sebep oldu. Hakem yorumcuları pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olması gerektiğini belirtti.

