Yeni sezona Teknik Direktör Aykut Kocaman ile başlayan Fenerbahçe, 4. yıldızı takma hedefiyle çıktığı bu yolda ilk 10 haftada beklenenin altında kaldı. Sezonun ilk 2 haftasına Göztepe ve Trabzonspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliklerle başlayan sarı-lacivertliler, 3. haftada ise ilk galibiyetini aldı ve deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Toparlanma sürecine gireceği düşünülen Kanarya, beklentileri karşılayamadı ve ligin 4. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e son dakikalarda yediği golle 3-2 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından sırasıyla Alanyaspor'u deplasmanda 4-1, Ülker Stadı'nda da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kanarya, galibiyet serisini 3'e çıkarma şansını 7. haftada deplasmanda oynadığı Akhisarspor maçında kaybetti. 2 kırmızı kart gördüğü karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki hafta evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-1 mağlup ederek moral tazeledi. Dalgalı sonuçlar aldığı Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Aykut Kocaman'ın takımı, son olarak da dün akşam oynanan mücadelede 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Bu 10 haftalık periyotta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 16 puanla 8. sırada yer alıyor.
Daha önce 2012-2013 sezonunda yine Aykut Kocaman yönetiminde ilk 10 haftayı 16 puanla kapayan Fenerbahçe, o sezonu şampiyon olan Galatasaray’ın 10 puan gerisinde 61 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe’de kötü gidişat sürüyor
Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da puan kaybettiği bu haftada puan farkını azaltma şansını iyi değerlendiremedi ve kötü gidişatını sürdürdü.
Yeni sezona Teknik Direktör Aykut Kocaman ile başlayan Fenerbahçe, 4. yıldızı takma hedefiyle çıktığı bu yolda ilk 10 haftada beklenenin altında kaldı. Sezonun ilk 2 haftasına Göztepe ve Trabzonspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliklerle başlayan sarı-lacivertliler, 3. haftada ise ilk galibiyetini aldı ve deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Toparlanma sürecine gireceği düşünülen Kanarya, beklentileri karşılayamadı ve ligin 4. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e son dakikalarda yediği golle 3-2 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından sırasıyla Alanyaspor'u deplasmanda 4-1, Ülker Stadı'nda da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kanarya, galibiyet serisini 3'e çıkarma şansını 7. haftada deplasmanda oynadığı Akhisarspor maçında kaybetti. 2 kırmızı kart gördüğü karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki hafta evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-1 mağlup ederek moral tazeledi. Dalgalı sonuçlar aldığı Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Aykut Kocaman'ın takımı, son olarak da dün akşam oynanan mücadelede 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Kaynak: İHA
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