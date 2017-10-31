Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek bu sezon ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan, 10. haftada ise sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Kayserispor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanmış olacak.

Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç, yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Galibiyetin bizi en çok sevindiren yanı da güzel bir futbol ortaya koyarak maçı kazanmamız oldu. Takımımız sahada ne gerekiyorsa yaptı. Taraftarımıza, camiamıza galibiyeti hediye ediyoruz." dedi.

Önlerindeki Kayserispor maçının da çok önemli olduğunu ifade eden Meriç, "Galatasaray karşılaşmasına hazırlandığımız gibi o maça hazırlanacağız. Galatasaray maçının anlam kazanması için Kayserispor maçı önemli. Bu takımın ligde iyi işler yapacağına inanıyoruz. Kaliteli, iyi bir takıma sahibiz. Takımımıza güveniyoruz. Herkes de bu takıma güvensin." diye konuştu.