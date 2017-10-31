Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş, Monaco maçı kadrosuyla ilgili açıklama yaparken; "Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Kadro hemen hemen belli. Bugünkü antrenmanda bir sakatlık olmazsa Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak" dedi.

Caner'in kadroda olmamasının yönetim kararı olup olmadığı sorusuna ise Güneş, "Caner'in herhangi bir şeyi yok. Burada kararları ben veriyorum. Kadro dışı gibi bir şey yok. Bu maçta kadroda olmayacak" yanıtını verdi.



ANTRENMANA ÇIKMADI



Tecrübeli futbolcu, Güneş'in aldığı karar sonrası bu akşamki antrenmana çıkmadı.