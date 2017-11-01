Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye ve Beşiktaş adına tarihi bir akşam... Porto, Monaco ve Leipzig’in yer aldığı G Grubu’nda bulunan siyah-beyazlılar ilk 3 maçını da kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti. Bu gece o tarih sayfalarına yeni başarılar yazdırabilir. Galip gelmesi hâlinde gruptan çıkmayı garantileyecek olan temsilcimiz ilk dört maçını kazanarak 12 puan toplayan ilk Türk takımı unvanını alacak. Şimdiye kadar bu kulvardaki en büyük başarı 11 puanla Fenerbahçe’ye aitti.



100 ve 200. maç

Ve bu maçı özel kılan “iki dalyalık” bir durum söz konusu. Kara Kartal, Monaco maçıyla beraber Avrupa kupalarında 200. maçına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa’da yaptığı 199 müsabakada, 76 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet almıştı. Siyah-beyazlılar Avrupa kupalarında 100. iç saha maçını da Monaco’ya karşı yapacak. Ekibimiz 199 maçta rakip fileleri 260 kez havalandırırken kalesinde ise 283 gol gördü.



Dostane mesaj

Ryan Babel, İngiliz The Independent gazetesine röportaj verdi. Hollandalı isim Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşırsa kin ve intikam duygusunun olmayacağını ve eski kulübüne sempati ile baktığını belirtti.



Beraberlik de yetebilir

Temsilcimiz Beşiktaş’ın gruptan çıkması adına galibiyet yeterli olurken beraberlik durumunda ise gözler diğer maça çevrilecek. Eğer Alman ekibi Leipzig, Porto’yu deplasmanda mağlup ederse siyah-beyazlılar turu yine garantileyecek. Beraberlik ve Porto galibiyetinde ise bir sonraki maç beklenecek.



Falcao’suz çıkacak

Evinde Beşiktaş’a yenilmesi sonrası gruptan çıkma şansı azalan Monaco, İstanbul’a çok önemli iki oyuncusundan yoksun geldi. Takımın bir numaralı yıldızı olan ve Beşiktaş’a forma giydiği 3 kulüpte de gol atan Radamel Falcao ile Sidibe sakat oldukları için İstanbul’a getirilmedi. Geçen maçta olmayan Ghezzal ve Carillo maç kafilesine dahil edilirken teknik direktör Jardim zor bir maçın kendilerini beklediğini ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Bir başka bakıyor

Siyah-beyazlıların bugünkü Monaco mücadelesinde gözler Şampiyonlar Ligi’nin formda ismi Cenk Tosun’un üzerinde olacak. 3 maçta 3 golü bulunan 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon 14 resmi maçta ise 8 golü var. 14 maçın 12’sinde ilk on birde sahaya çıkan Cenk Tosun, dev arenada 3 maça da 11’de başlamıştı. Başkan Fikret Orman’ın “20 milyon avroya satmam” dediği millî forvet, Porto’ya 1 gol, Monaco’ya da 2 gol atmıştı. Bu akşam da camia ondan gol ve goller bekliyor. Cenk, bir gol atması hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 5 gole ulaşacak ve Oktay Derelioğlu’nu geçip kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olacak.