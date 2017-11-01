Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martin Skrtel’in baş dönmesi şikâyeti sebebiyle Kayseri maçının kadrosunda yer almadığı söylense de olayın iç yüzünün çok başka olduğu ortaya çıktı. Galatasaray derbisinde yedek soyunan Skrtel, Kayseri maçına da kulübede başlayacağını öğrenince oynamak istemedi ve Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı. Maç öncesi son idmanda yedek takımda görev yapan Skrtel’in “Kendimi formda hissediyorum, ilk 11’de oynamak istiyorum. Ben yedek kulübesinde oturacak oyuncu değilim” çıkışına Kocaman “Takımda kimin oynayacağına ben karar veririm” cevabı verince Slovak savunmacı “Kendimi iyi hissetmiyorum, oynayacak durumda değilim” bahanesi öne sürdü ve kadrodan çıkarıldı.

Ancak Fenerbahçe’deki kriz Martin Skrtel’le sınırlı kalmadı. Aykut Kocaman’ın son 5 maçtır sürekli oyundan aldığı Mathieu Valbuena da hocaya isyan bayrağı açtı. Maç sonunda ağzını bıçak açmayan Fransız yıldız, hocasını beklemeden soyunma odasından ayrılıp evine gitti. Oyundan alınmaktan büyük rahatsızlık duyan Valbuena’nın “Gol atıyorum, asist yapıyorum. En iyisini yapmak için savaşıyorum. Neden oyundan alındığımı anlamıyorum. Takımı bozan ben miyim? Ben çıkınca her şey düzeliyor mu?” tepkisinde bulunduğu belirtildi.