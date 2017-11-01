Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de kötü gidişin sonu bir türlü gelmezken, Kayseri beraberliği takıma yönelik eleştirilerin tavan yapmasına sebep oldu. Eleştiri oklarının hedefine ise Aykut Kocaman konuldu. Sarı-lacivertliler, 1990-91 sezonundan sonra ilk defa 10. haftayı 8. sırada kapatırken, morallerin tükendiği, öz güvenin dibe vurduğu camiada Kocaman’ın varlığı sorgulanmaya başladı. Sezon başından beri istedikleri futbolu izleyemeseler de takıma destek vermeye çalışan sarı-lacivertliler, Aykut Hoca’nın oyun kurgusunu, oyuncu tercihlerini sorgularken, en çok tepki çeken olay ise Valbuena’nın oyundan alınması oldu.



Valbuena’dan başkası yalan

Sahada kaybolan Giuliano’dan vazgeçmeyen, hatalı paslarıyla saç baş yolduran Dirar’a tahammül eden Aykut Kocaman’ın 3 gol, 4 asistle takımın en verimli ismi olan Valbuena’yı son 5 maçta oyundan çıkarması sorgulanırken, takımın pozisyon üretmemesi de tepki çekiyor. Gol ve pozisyon kısırlığı yaşayan sarı-lacivertlilerin tek hücum planının Valbuena olması, golcülerin suskun kalması camiayı karamsarlığa itiyor. Hücumdaki sorunlara bir de skandal boyutundaki defans hataları eklenince sarı-lacivertli camia geleceğe umutlu bakamıyor. Kocaman’ın takımı bu kaotik ortamdan nasıl çıkaracağı ise merak konusu.

Sert hamleler gelecek

Kayseri maçı sonrası oyuncularıyla sert bir konuşma yapan Aykut Kocaman, Osmanlıspor deplasmanında takımda radikal değişiklikler yapmayı planlıyor. Kaleyi Kameni’den alarak Volkan Demirel’e teslim etmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, son iki haftada forma şansı bulamayan Srktel’i de tekrar ilk 11’e monte edecek. Formu tartışılan isimlerden Dirar da yerini Alper Potuk’a bırakacak. Takımdan şampiyonluk hedefine yakışır bir performans isteyen Kocaman’ın aynı zamanda takım kurgusunda da değişiklik yapıp Soldado ve Janssen’i aynı anda sahaya sürmesi bekleniyor.



RAKAMLAR DİBE VURDU

Sezonun 10. haftasını 16 puanla 8. sırada kapatan Fenerbahçe, bu derece kötü bir performansı en son 1990-91 sezonunda Guus Hiddink yönetiminde yaşamıştı. Hollandalı hoca yönetiminde 10 maçta 13 puan toplayarak sekizincilikte yer alan sarı-lacivertliler sezonu da 44 puanla beşinci olarak tamamlamıştı. Tam 27 yıl sonra dip yapan Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ın daha önceki 3 döneminde ise 10. haftaları, 18, 21 ve yine 16 puanla kapatmış, 2010-11’de ilk 10 haftayı 18 puanla dördüncü tamamlayan Kocaman’ın takımı şampiyon olmuştu. Ancak, 2011-12’de bu süreci 21 puanla lider kapatan sarı-lacivertliler, sezon sonunda şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı. 2012-13’te ise 10. haftayı 16 puanla 6. sırada geçen takım, sezonu Galatasaray’ın 10 puan gerisinde ikinci olarak tamamladı.