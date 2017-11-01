Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor kariyerinde başarılı bir grafik çizen Aatıf Chahechouhe, sahaya çıktığı 128 karşılaşmada 48 gol, 20 asist ile 68 gole katkısı bulunmuştu. Faslı futbolcu ayrıca 2013-2014 sezonunda Sivasspor formasıyla gol krallığı yarışmasında ipi göğüsleyen isim olarak anılıyor. Sarı Lacivertli takımda ikinci sezonunda bulunan Chahechouhe, sadece 6 maçta forma şansı buldu. Teknik direktör Aykut Kocaman Aatıf'a bu 6 maçın hiçbirinde ilk 11'de görev vermedi. 31 yaşındaki Faslı oyuncu toplam 118 dakika sahada kalırken, bu maçlarda henüz skora katkısı bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a takas olarak teklif edilen Aatıf Chahechouhe bordo mavili ekibe gitmek istemeyince Fenerbahçe'de kalmıştı.

Takımdan ayrılabilir

Bu sezon Fenerbahçe'ye yeni katılan forvetler; Soldado, Jansen düşünüldüğünde Faslı oyuncunun forma giyebilme olasılığı iyice düşmüş durumda. Gelecek yıl 32 yaşına basacak Faslı forvet, geri kalan futbol hayatında düzenli forma giyebilmek adına takımdan devre arası ayrılabilir. Chahechouhe ile eski takımı Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe gibi kulüplerin ilgilendiği iddia edildi.