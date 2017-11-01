Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yenildiği haftada Kayseri karşısında 90+5’te kaybedilen iki puan, Fenerbahçe camiasında yıkıma yol açtı. Teknik direktör Aykut Kocaman ise kendini hedef tahtasında buldu.



Fenerbahçe taraftarı, Valbuena'yı son 5 lig maçında oyundan çıkarması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'a tepkili. Tecrübeli çalıştırıcının "Belki daha erken oyundan almalıydım" sözleri ise eleştirilerin dozunu artırdı.



Asıl iddia ise bazı futbolcuların, Kocaman'dan şikayetlerinin bulunduğu yolunda. Aykut hocanın Samandıra mesailerinde kendileriyle iş dışında fazla konuşmadığı ve bunun takımı olumsuz etkilediği ileri sürülüyor.

Antrenman metodu farklı geliyor

Tecrübeli teknik adamın takım yemeklerine katılmamasının futbolcu kanadında eleştirilere yol açtığı gelen haberler arasında. Başka bir nokta Aykut Kocaman'ın antrenman metotlarının özellikle yeni transferlere farklı gelmesi.



Birçok futbolcu, Kocaman'ın idmanlarının kendilerini fiziksel olarak iyi duruma getirdiğini ifade ediyor. Ancak bazı isimlerin 2 saatlik antrenmanlarda taktik çalışmalara çok az zaman ayrıldığı yönünde rahatsızlıklarının bulunduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine verdiği 33 gol pozisyonunda kalesinde tam 15 gol gördü.

Kayserispor'dan 3 gol yiyen F.Bahçe, savunma anlamında son 10 sezonunun en kötü dönemini yaşıyor. Rakiplerine verdiği 33 pozisyonun 15'i gol olurken yüzde 45'lik ortalama sağlandı. Geçen sezonun tamamında 114 pozisyon verip, 32 gol yemişlerdi.

ALPER'E FIRÇA

Aykut Kocaman, Kayserispor maçının ardından tüm hırsını Alper Potuk’tan aldı... Soyunma odasında oyuncusunu fırçalayan Kocaman, “Beklentilerin çok altında kalıyorsun. Büyük umutlarla sahaya sürüyorum ama hiçbir şey yapmıyorsun” dedi. (Sabah / Habertürk)