Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Karşıyaka Mumaresei Bedeniye Kulübü" adıyla Kasım 1912’de, Kadızade Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Refik Civelek, Osman Nuri ve Örnekköylü Hüseyin’in bir araya gelmesiyle kurulan Karşıyaka Spor Kulübü, 105. yaşını kutluyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabında yer alan kutlama mesajında, "Karşıyaka Spor Kulübümüzün 105. yaşı kutlu olsun. Yaşa Varol Kaf Sin Kaf, Şanınla , Şerefinle" ifadeleri yer aldı.

ALTINORDU’DAN KUTLAMA

İzmir’in bir diğer köklü spor kulübü Altınordu ise sosyal medya hesabından Karşıyaka Spor Kulübünün 105. yaşını kutladı. Altınordu’nun resmi hesabından paylaşılan mesajda "Bazen 2 renk ve 1 desen bir araya gelir ve ortaya müthiş bir şey çıkar... Doğum günün kutlu olsun ebedi dostum... #Karşıyaka105Yaşında" denildi.