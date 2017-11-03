Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi J grubunun 4. maçlarında Athletic Bilbao ile Östersunds karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Mücadelenin 70. dakikasında ise sahneye Aritz Aduriz çıktı ve Athletic Bilbao, Östersunds karşısında 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Athletic Bilbao, Östersunds'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk mağlubiyetini alan Östersunds 7 puanda kaldı. Athletic Bilbao ise puanını 5 yaptı. Athletic Bilbao'da Unai Nunez 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.