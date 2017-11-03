Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki bu başarısıyla kulüpler sıralamasında da yükselişe geçti. UEFA, Avrupa kupalarındaki heyecanın ardından yeni kulüpler sıralamasını açıkladı, ilk 100'de Türkiye'den 4 takım yer aldı.
1 - Real Madrid - 139.000 puan - Yeri değişmedi
2 - Bayern Münih - 121.000
3 - Atletico Madrid - 119.000 puan
4 - Barcelona - 118.000 puan
5 - Juventus - 112.000
6 - Paris Saint Germain - 107.000
7 - Sevilla - 101.000
8 - Manchester City - 95.000
9 - Borussia Dortmund - 85.000
10 - Benfica - 80.000
29 - Beşiktaş - 49.000
45 - Galatasaray - 39.500
59 - Fenerbahçe - 23.500
74 - Trabzonspor - 18.000
136- Osmanlıspor - 8.000
152 - Atiker Konyaspor - 6.750
152 - Medipol Başakşehir - 6.750
152- Kardemir Karabükspor - 6.750
152 - Bursaspor - 6.750
(Ajansspor)