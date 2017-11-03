Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki bu başarısıyla kulüpler sıralamasında da yükselişe geçti. UEFA, Avrupa kupalarındaki heyecanın ardından yeni kulüpler sıralamasını açıkladı, ilk 100'de Türkiye'den 4 takım yer aldı.

1 - Real Madrid - 139.000 puan - Yeri değişmedi

2 - Bayern Münih - 121.000

3 - Atletico Madrid - 119.000 puan

4 - Barcelona - 118.000 puan

5 - Juventus - 112.000

6 - Paris Saint Germain - 107.000

7 - Sevilla - 101.000

8 - Manchester City - 95.000

9 - Borussia Dortmund - 85.000

10 - Benfica - 80.000

29 - Beşiktaş - 49.000

45 - Galatasaray - 39.500

59 - Fenerbahçe - 23.500

74 - Trabzonspor - 18.000

136- Osmanlıspor - 8.000

152 - Atiker Konyaspor - 6.750

152 - Medipol Başakşehir - 6.750

152- Kardemir Karabükspor - 6.750

152 - Bursaspor - 6.750

(Ajansspor)