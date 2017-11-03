Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı aday olduğunu açıkladı. Dev maç için Benfica'nın sahası Estadio da Luz'un da aday olduğunu belirtildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 yılında Liverpool ile Milan'ın karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

UEFA, aynı zamanda 2020 UEFA Avrupa Ligi finali için de Polonya'nın Arena Gdansk Stadı ve Portekiz'in Dragao Stadı aday gösterildiğini duyurdu.

UEFA'nın son kararı Haziran 2018'de vereceği belirtildi.