Kasımpaşa, Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaştığı Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan lacivert-beyazlıların Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0’lık skoru yakaladıktan sonra önemli fırsatlar ele geçirdiklerini ifade ederek, "Maçın kader anı var, o da Trezeguet’nin oyundan atılışı. Antalya’daki pozisyona çok benziyor. Hakemin iyi niyeti sezmesi gerekiyor. İşin haksızlık boyutu devreye girdi. Maçın içinde 2 pozisyona şeye çok takıldım. Birisi Titi’nin ikinci sarı kartı neden görmemesi. Diğeri ise rakibin attığı 2. golde Batalla’nın aktif alanda olması. Hakem bunu izlesin ve görsün. Biz insanları eğlendirmek için iş yapmıyoruz. Bizim hayalimiz ve amacımız var. Benim takımım bu takımların hepsinden iyi. Bu sertlikte, bu sıklıkta bir maça daha iyi bir hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de zaten bu maçı bu kadar yönetirdi. Bir tarafta futbol oynamayan Bursaspor, bir tarafta ise futbolun gereklerini yapan Kasımpaşa vardı. İç sahada Kayserispor ve Bursaspor maçlarında iyi oynarken 4 puan kaybettik, buna üzülüyorum. Futbolcularımı gösterdikleri performans nedeniyle kutluyorum. Bursaspor’u da özellikle son 25 dakikalık baskısı nedeniyle tebrik ediyorum" diye konuştu.
Kemal Özdeş’ten hakeme ateş püskürdü
04.11.2017 - 17:11 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-2 sona eren Bursaspor maçının ardından hakeme yüklendi. Özdeş, futbol oynamak istediklerini belirterek, "Sokaktan birini getirseniz zaten bu kadar yönetirdi" ifadelerini kullandı.
Etiketler : kemal özdeş,kasımpaşa,süper lig,bursaspor,
516937 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/516937.aspx
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2
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13
3
20
3
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
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Kayserispor
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5
3
2
17
13
4
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5
2
3
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18
3
17
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Akhisarspor
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5
2
3
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15
3
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Bursaspor
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5
1
4
20
13
7
16
8
Fenerbahçe
10
4
4
2
20
15
5
16
9
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
10
3
3
4
19
23
-4
12
12
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
13
Kasımpaşa
10
3
2
5
16
19
-3
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
11
2
2
7
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8
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Osmanlıspor
10
2
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7
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Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
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Kasımpaşa - Bursaspor
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Göztepe - Beşiktaş
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Takım
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B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
10
6
3
1
16
7
9
21
2
Giresunspor
10
5
4
1
14
7
7
19
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
18
4
Ç. Rizespor
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5
3
2
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14
4
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3
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Elazığspor
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3
3
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2
15
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3
5
3
10
6
4
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9
İstanbulspor
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Samsunspor
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3
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11
0
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3
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12
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Eskişehirspor
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5
3
16
18
-2
8
15
Boluspor
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2
2
6
11
15
-4
8
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Denizlispor
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2
2
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1
7
12
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7
18
Gaziantepspor
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1
2
7
4
20
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