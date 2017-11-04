Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaştığı Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan lacivert-beyazlıların Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0’lık skoru yakaladıktan sonra önemli fırsatlar ele geçirdiklerini ifade ederek, "Maçın kader anı var, o da Trezeguet’nin oyundan atılışı. Antalya’daki pozisyona çok benziyor. Hakemin iyi niyeti sezmesi gerekiyor. İşin haksızlık boyutu devreye girdi. Maçın içinde 2 pozisyona şeye çok takıldım. Birisi Titi’nin ikinci sarı kartı neden görmemesi. Diğeri ise rakibin attığı 2. golde Batalla’nın aktif alanda olması. Hakem bunu izlesin ve görsün. Biz insanları eğlendirmek için iş yapmıyoruz. Bizim hayalimiz ve amacımız var. Benim takımım bu takımların hepsinden iyi. Bu sertlikte, bu sıklıkta bir maça daha iyi bir hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de zaten bu maçı bu kadar yönetirdi. Bir tarafta futbol oynamayan Bursaspor, bir tarafta ise futbolun gereklerini yapan Kasımpaşa vardı. İç sahada Kayserispor ve Bursaspor maçlarında iyi oynarken 4 puan kaybettik, buna üzülüyorum. Futbolcularımı gösterdikleri performans nedeniyle kutluyorum. Bursaspor’u da özellikle son 25 dakikalık baskısı nedeniyle tebrik ediyorum" diye konuştu.