Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Çok iyi ağırlandığımız İzmir'den üç puanla evimize dönmek mutluluk verici. (Fellaini iddiaları üzerine) Bizde transfer hiç bitmiyor. Sürekli çalışıyoruz. Scoutlarımız bu hafta 20 maçı canlı izledi. (Aykut Kocaman'ın istifa durumu hakkında) Başka kulübün tasarrufu ilgili konuşmak istemiyorum. Biz kendimize bakıyoruz. Çok tecrübeli bir takımımız ve hocamız var.