Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic olacak.
Romanya - Türkiye maçının hakemi belli oldu
06.11.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Futbol Takımı'nın, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı özel maçı Portekiz Futbol Federasyonundan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.
Etiketler : romaya türkiye maçı ne zaman,A Millî Futbol Takım,milli maç,
517399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517399.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 1 Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe 1 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2