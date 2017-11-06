Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic olacak.