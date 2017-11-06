A Millî Takımımızın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Türkiye - Arnavutluk maçının hakemi belli oldu
06.11.2017 - 15:23 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye - Arnavutluk maçını Georgi Nikolov Kabakov yönetecek.
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517405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517405.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 1 Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe 1 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2