Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takımımızın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.