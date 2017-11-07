Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 haftası geride kalan La Liga'da sadece 1 gol atan Cristiano Ronaldo'nun iddiası büyük... Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon La Liga'yı gol kralı olarak tamamlayacağına dair takım arkadaşlarıyla iddiaya girdi. 11 haftanın geride kaldığı Real Madrid'de 7 maça çıkan Portekizli, 1 gol 2 asistlik performansıyla beklenen seviyenin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon 29 maçta 25 gol atan Ronaldo, bu sezon da bu verilere ulaşacağına dair inancı tam...

Hatta bu durum inancın dışına da taştı ve Ronaldo, 'Gol Kralı' olacağına dair birden fazla takım arkadaşıyla iddiaya girdi. An itibarıyla La Liga'da Messi, 12 golle krallıkta zirvede bulunurken, Ronaldo'nun 1 golü bulunuyor.