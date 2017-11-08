Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş gittiği takımlara kendi deyimi ile güneşini de götürüyor ve almak isteyenler onu alıyor. Tıpkı GÜNEŞİ GÖREN ÜÇLÜ gibi... Üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın geçen sezonla beraber bu sezonki gol metresine bakıldığında öne çıkan Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel. Siyah-beyazlılar son 2 sezonda resmî maçlarda 135 gol atarken bunların 70’ini Cenk Tosun, Talisca ve Babel filelere gönderdi. Bu da toplam oranda 51,8’e denkti. Geçen sezon totalinde 107 golün 49’unda bu üçlü vardı. Detaylarında ise Cenk Tosun adına 24 gol, Talisca adına 17 ve sezonun ikinci yarısında “Kartal” olan Babel adına da 8 gol yazıyordu.

> Bu sezon daha farklı

Ayrıca bu üçlünün bu sezonki rolü de değişmedi. Hatta daha etkin ve verimlilerdi. Beşiktaş’ın bu sezonki 16 resmî maçında 28 gol atılırken 21’inde Cenk, Talisca, Babel’in imzaları geçerliydi. Cenk 10 golle 2017-2018’de de takımının en skorer ismi olurken, Babel 6 ve Talisca 5 golde sahne aldı. Geçen sezon 107’golün 49’unda yüzde 45,7’lik katkı yapan üçlü bu dönemde ise 28 golden 21’ini kaydederek yüzdesini 75’e kadar çıkardı.