Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Elemeler play-off turunda Hırvatistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 13. dakikasında Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Hırvatistan, 19. dakikada Nikola Kalinic ile farkı 2'ye çıkardı. Yunanistan, Sokratis ile 30. dakikada golü bulmasına karşın Hırvatistan, 33. dakikada Ivan Pericis ile tekrar farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde ise sahneye Kramaric çıktı ve skor 4-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hırvatistan, Yunanistan'ı 4-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 12 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak.