Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında Yunanistan, Hırvatistan'ı konuk etti.

Pire kentindeki Karaiskaki Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz sonuçlandı. Evindeki karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Hırvatistan böylece İsviçre'den sonra play-off turundan finallere katılacak 2. ekip oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.