Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında Yunanistan, Hırvatistan'ı konuk etti.
Pire kentindeki Karaiskaki Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz sonuçlandı. Evindeki karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Hırvatistan böylece İsviçre'den sonra play-off turundan finallere katılacak 2. ekip oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.
Hırvatistan, Dünya Kupası biletini aldı
13.11.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hırvatistan Mili Takımı, 4-1 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında Yunanistan ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazandı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son ekipleri belirleyecek play-off turundaki rövanş maçında Yunanistan, Hırvatistan'ı konuk etti.
Etiketler : dünya kupası,hırvatistan,
519058 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/519058.aspx
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