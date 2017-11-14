Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında İtalya, sahasında İsveç ile karşı karşıya geldi. İtalya daha üstün oynamasına ve son dakikalarda baskısını arttırmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

90 dakika sonunda İtalya ile İsveç sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve İsveç, 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İsveç, sahasında oynanan ilk maçta İtalya'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İtalya bu sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dört kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan İtalyanlar, tarihlerinden 3. kez Dünya Kupası'na katılamadı.